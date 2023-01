Hein Schumacher nieuwe topman Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlander Hein Schumacher volgt per 1 juli Alan Jope op als topman van Unilever. Dit maakte het concern maandag voorbeurs bekend. Schumacher, 51 jaar oud, leidt sinds 2018 het zuivelbedrijf FrieslandCampina, dat volgens Unilever een omzet genereert van 11 miljard euro in meer dan 40 landen. Schumacher startte zijn loopbaan nog bij Unilever in 1997, waar hij circa 4 jaar bleef werken, om vervolgens te gaan werken voor supermarktketen Ahold en Heinz, een sectorgenoot van Unilever. Sinds vorig jaar is Schumacher commissaris bij Unilever. De huidige topman Alan Jope gaf in september vorig jaar aan terug te willen treden. Bron: ABM Financial News

