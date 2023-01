Lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Afgelopen week wist de AEX op weekbasis nog meer dan anderhalf procent te stijgen tot een slotstand van 750,67 punten.

"Angst voor een aanstaande recessie in de VS en Europa is wat afgenomen en beter dan verwachte kwartaalcijfers geven beleggers weer hoop, of in iedere geval redenen om weer in te stappen op de aandelenbeurzen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Onder meer de daling van de dollar, traditioneel een 'safe haven', onderstreept dit volgens Wiersma.

De PCE-indicator bevestigde daarnaast vrijdag dat de inflatie in de VS verder afkoelt. Op jaarbasis kwam de PCE-kerninflatie uit op 4,4 procent, ten opzichte van de 4,7 procent in november. Economen hadden voor december ook op 4,4 procent gerekend. "Voor de Federal Reserve is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen", oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Woensdag maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. Donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank. De Fed verhoogt vermoedelijk met 25 basispunten, terwijl de ECB, net als de Britse centrale bank, de rente met 50 basispunten zal verhogen.

Daarnaast komen onder meer veel Amerikaanse techreuzen deze week met cijfers. Vandaag nabeurs op Wall Street staat Alphabet op de agenda, maar ook NXP, terwijl later deze week onder meer het moederbedrijf van Facebook, Meta Platforms, Amazon en Apple staan geagendeerd.

Beleggers op Wall Street sorteerden afgelopen week flink voor op sterke techcijfers, met een weekwinst voor techbeurs Nasdaq van vier procent. Vrijdag vonden de hoofdindices ook de weg omhoog, maar een groot deel van de winsten werd wel richting de slotzoemer weer ingeleverd.

Op Beursplein 5 ligt het zwaartepunt op donderdag, met onder meer de cijfers van Shell en ING.

In Azië heropende de beurs in Shanghai na een week de deuren weer, na de viering van het nieuwe jaar. Beleggers die rekenden op een inhaalrace, vanwege het positieve mondiale beurssentiment afgelopen week, kwamen bedrogen uit en de Shanghai Composite noteerde vrijwel onveranderd. De beurs in Hongkong gaf zelfs 2,4 procent prijs, onder aanvoering van tech- en vastgoedaandelen.

Tokio en Sydney noteren daarnaast vrijwel vlak.

De olieprijs daalde vrijdag tot onder de 80 dollar. Bij een settlement van 79,68 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,6 procent goedkoper. Op weekbasis daalde de olieprijs zo'n 3 procent. In Azië koerst de future vanochtend met ongeveer een half procent verder in het rood.

Oliebeleggers nemen gas terug in aanloop naar de bijeenkomst van OPEC en zijn bondgenoten woensdag, zei olie-analist Stephen Innes van SPI Asset Management. "De OPEC blijft een cruciaal onderdeel van de puzzel".

"Vanwege de geuite frustratie over het westerse energiebeleid, waaronder het prijsplafond voor Russische olie, en het risico dat dit een precedent schept, zal dit de bereidheid van OPEC+ om de productie te verhogen en het spel met het Westen mee te spelen zeker beperken", aldus Innes.

Ondertussen blijven de gasprijzen dalen, met inmiddels al zo'n 35 procent ten opzichte van begin dit jaar. Met name het ongewoon warme winterweer, de verhoogde productieniveaus en toereikende voorraden zorgen voor een prijsdaling, volgens analisten van Sevens Report Research.

Bedrijfsnieuws

De chipdeal die Nederland, de VS en Japan hebben gesloten om de export van sommige geavanceerde chipmachines naar China te beperken, heeft geen "materieel effect" op de outlook voor 2023 die ASML afgelopen week bij de resultaten bekendmaakte. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van het bedrijf uit Veldhoven.

Philips kondigde maandag een nieuwe reorganisatie aan, waarbij er nog eens 6.000 werknemers op straat komen. "2022 is een erg moeilijk jaar geweest voor Philips en onze stakeholders en we nemen flinke stappen om de prestaties in hoog tempo op te schroeven", aldus CEO Roy Jakobs. Philips verwacht in 2023 een lage enkelcijferige vergelijkbare omzetgroei en een hoge enkelcijferige aangepaste EBITA-marge. Daarbij waarschuwt het bedrijf voor een trage start van het jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,3 procent op 4.070,56 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.978,08 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.621,71 punten.