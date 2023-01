Beursblik: Amerikaanse inflatiecijfers bemoedigend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiedata over december zijn nog altijd bemoedigend, ook voor de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.



"De cijfers [vanmiddag] kwamen overeen met de prognoses", aldus Marey. De Amerikaanse kerninflatie kwam over de laatste maand van 2022 uit op 4,4 procent op jaarbasis. Op maandbasis was er sprake van een kerninflatie van 0,3 procent. Deze percentages waren exact zoals economen ook hadden verwacht. "Voor de Fed is dit rapport geen aanleiding voor nieuwe zorgen. Het rapport beantwoordt ook aan hetgeen de markt lijkt te hebben ingeprijsd", oordeelde Marey. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het inflatierapport 0,2 procent lager op 1,0872 dollar. Bron: ABM Financial News

