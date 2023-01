Winststijging Chevron valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft het afgelopen kwartaal de winst minder hard zien stijgen dan verwacht, maar boekte wel de grootste jaarwinst ooit. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de oliereus. Chevron boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van bijna 6,4 miljard dollar. Aangepast voor bijzondere posten was de winst 7,9 miljard dollar, of 4,09 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 2,56 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op een winst van 4,33 dollar per aandeel. Zowel Upstream als Downstream presteerde flink beter dan vorig jaar. Downstream boekte zelfs een miljard dollar meer winst, namelijk 1,8 miljard dollar. Bij Upstream ging de winst van 5,2 naar 5,5 miljard dollar. De omzet steeg van 48,1 naar 56,5 miljard dollar. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. De productie kwam het afgelopen kwartaal uit op 3,01 miljoen vaten olie-equivalent per dag, nipt minder dan de 3,03 miljoen vaten in het derde kwartaal. In heel 2022 verdiende Chevron 35,5 miljard dollar, bijna 20 miljard dollar meer dan in 2021 en de grootste winst ooit voor de oliegigant. De operationele kasstroom van Chevron bedroeg 49,6 miljard dollar, terwijl de vrije kasstroom uitkwam op 37,6 miljard dollar. Eerder deze week meldde Chevron al dat het voor maar liefst 75 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. Daarnaast wordt het dividend ook nog eens verhoogd naar 1,51 dollar per aandeel. Het aandeel Chevron noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent lager. Bron: ABM Financial News

