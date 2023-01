ING tevreden over outlook WDP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koopadvies op WDP gehandhaafd, na een update van de specialist in logistiek vastgoed, die blijk gaf van gezonde onderliggende operationele trends in combinatie met een sterke omzetstijging. Analist Francesca Ferragina herhaalde ook haar koersdoel van 35,00 euro voor WDP. Zowel de EPRA winst per aandeel, die met 13 procent steeg, als het dividend per aandeel van 1,00 euro lagen in de lijn met de verwachtingen van Ferragina. Het rendement op de portefeuille steeg met 50 basispunten. Ferragina had 40 basispunten verwacht, en de afschrijvingen bedroegen in totaal 124 miljoen euro ofwel 2 procent op jaarbasis. De vooruitzichten voor 2023 klinken iets beter dan de consensus en ook dan de prognoses van ING zelf. WDP raamt de EPRA winst per aandeel op 1,35 euro. Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis. ING rekende op 1,30 euro en de consensus lag op 1,33 euro. Het dividend zal 1,08 euro per aandeel bedragen, tegenover een consensus van 1,07 euro. Met deze resultaten op zak kan WDP 2023 met een gerust hart tegemoet zien, zo concludeert de bank. Bovenop de ontwikkelingspijplijn van circa 580 miljoen euro heeft de groep ruimte om enkele overnames af te ronden als andere spelers noodgedwongen desinvesteringen moeten doen, denkt ING. Bron: ABM Financial News

