Sterke groei LVMH

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in 2022 aanzienlijk gegroeid in alle segmenten, ondanks de economische en geopolitieke onzekerheden wereldwijd. Dit meldde het Franse luxeconcern donderdag nabeurs.

"De groep heeft opnieuw een aanzienlijke groei in omzet en winst geboekt", zei CEO Bernard Arnault in een toelichting. "Wij zien 2023 met vertrouwen tegemoet, maar blijven waakzaam vanwege de huidige onzekerheden", aldus de topman.

LVMH rekent erop dat het de groei in 2022 dit jaar een vervolg kan geven. De maand januari is in ieder geval goed begonnen.

In 2022 steeg de omzet van LVMH met 23 procent op jaarbasis, van 64,2 miljard naar 79,2 miljard euro. Onder de streep bleef een nettowinst van 14,1 miljard euro over, 17 procent meer dan de ruim 12 miljard euro in 2021.

LVMH boekte in elk segment een dubbelcijferige omzetgroei in 2022, ook op autonome basis. De winstontwikkeling was bij de meeste divisies ook sterk, uitgezonderd parfums en cosmetica, waar de terugkerende operationele winst met 3 procent daalde.

In Europa, Japan en de Verenigde Staten wist LVMH sterk te groeien. In Azië stabiliseerde het resultaat vanwege de ontwikkelingen rond de coronapandemie in China.