Comcast ziet winst stijgen

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen voor de winst overtroffen, hoewel de breedbandtak het moeilijk had. Dit bleek donderdagmiddag.

De nettowinst bedroeg 3,02 miljard dollar, of 0,70 dollar per aandeel, tegen 3,06 miljard, of 0,66 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst was 0,82 dollar per aandeel, 6,5 procent hoger dan een jaar eerder en ook hoger dan de FactSet-consensus van 0,78 dollar.

Het aantal klanten voor breedbandinternet daalde met 26.000. Zonder de impact van de orkaan Ian zou dit een stijging van 4.000 zijn geweest, stelde Comcast. De kabeltelevisietak kreeg er 365.000 mobiele aansluitingen bij in het kwartaal.

De omzet bedroeg 30,55 miljard dollar, tegen 30,34 miljard een jaar eerder, terwijl analisten rekenden op 30,35 miljard dollar.

"Belangrijk is dat we deze resultaten behaalden terwijl we bleven investeren in breedband, de ontwikkeling van ons 10G netwerk, Xfinity Mobile, Peacock, en de pretparken, en we namen ook kostenmaatregelen om de groei in de toekomst te versterken", zei chief executive Brian Robert donderdag in een toelichting.

Het bedrijf gaf geen details over ontslagen. Zoals het bij de derdekwartaalcijfers al had aangekondigd, stegen de ontslagvergoedingen in het vierde kwartaal met ruim een half miljard dollar. Daardoor daalde het aangepaste EBITDA-resultaat met 4,9 procent tot 8,00 miljard dollar. Exclusief deze vergoedingen zou de aangepaste EBITDA met 1,5 procent zijn gestegen.

De vrije kasstroom slonk sterk, van 3,8 miljard naar 1,3 miljard dollar, een afname met 65 procent.

Toch zag het bedrijf ruimte om het kwartaaldividend te verhogen. Het dividend gaat met ruim 7 procent omhoog tot 0,08 dollar per aandeel in het kwartaal, waardoor het jaardividend op 1,16 dollar komt. Dat is het vijftiende jaar op rij dat het dividend wordt verhoogd.

Het aandeel gaat ruim 3 procent hoger openen.