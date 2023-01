Zware druk op Lavide om nieuwe listing agent te vinden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide moet snel een nieuwe listing agent vinden, anders kan het startende beursbedrijfje hoge dwangsommen tegemoet zien. Dit blijkt uit een persbericht van het kleine beursfonds op woensdag. ING Bank eist dat Lavide de bank uitschrijft als ENL-Agent, of aanspreekpunt, bij clearingbedrijf Euroclear. Lavide zegt het kortgeding met vertrouwen af te wachten, omdat het bedrijf de eis van de bank niet direct kan uitvoeren. De eis zou ook niet in verhouding staan tot het belang van ING bij de doorhaling van wat Lavide ziet als een puur administratieve registratie. Lavide zegt te hebben geprobeerd om ING uit te schrijven, maar Euroclear wil dat alleen doen als er een andere ENL-Agent wordt ingeschreven. Lavide zoekt nu een ENL-Agent die zich aan het bedrijf wil binden, maar dit kost tijd. En die tijd gunt ING het bedrijf niet. Met een kort geding op 2 februari wil de bank Lavide dwingen tot uitschrijving als ENL Agent bij Euroclear, stelt Lavide. De bank zou dreigen met een dwangsom van 1 miljoen euro plus 100.000 euro per dag. Sinds 13 oktober heeft Lavide geen gebruik meer gemaakt van de diensten van ING voor beursgenoteerde bedrijven. Lavide zegt het kortgeding van ING als "contra-productief en onbegrijpelijk" te beschouwen. Bron: ABM Financial News

