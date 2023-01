Musk wil deel schuld Twitter aflossen met nieuwe aandelen

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk en zijn team kijken naar mogelijkheden om voor 3 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven, om een deel van de schuld af te lossen die het bedrijf uitleende om zijn eigen overname te betalen. Dat schrijft The Wall Street Journal dinsdag.

Tegen mensen die bekend zijn met de financien van het bedrijf zou het team vam Musk zou hebben gezegd dat een succesvolle aandelenemissie een ongedekt deel van het schuldenpakket van 13 miljard dollar kan afbetalen, waarop Twitter de hoogste rente betaalt. In december werd gesproken over een aandelenemissie van 3 miljard dollar.

Dit zou Twitter financieel lucht geven. Het socialemediaplatform heeft moeite om adverteerders vast te houden na de overname door Musk. De nieuwe topman meldde in november "een enorme omzetdaling" bij Twitter, dat elke dag meer dan 4 miljoen dollar verlies leed . Later werd Musk optimistischer en zei hij te rekenen op een neutrale kasstroom in 2023, na het schrappen van ongeveer 6.000 banen.

Dit jaar zal Twitter in totaal 1,25 miljard aan rente betalen, schat voormalig kredietanalist Jeffrey Davis.

De rente op een ongedekt overbruggingskrediet van 3 miljard is ruim 14 procent, inclusief de opslag met de eendagsrente, en stijgt elk kwartaal met 0,5 procentpunt. Eind deze maand is de eerste betaling. Sinds april vorig jaar is de jaarlijkse rentelast van de schulden met meer dan 100 miljoen gestegen, door de hogere eendagsrente. Op de overige miljarden van Twitters schuldenpakket ligt de rente deels op 4,75 en deels op 6,75 procent, plus de eendagsrente van 4,3 procent.

Het is onduidelijk hoe ver de plannen over een eventuele aandelenemissie al zijn gevorderd. In december consulteerde het team van Musk al nieuwe en bestaande investeerders over nieuw aandelenkapitaal tegen dezelfde prijs als bij de overname.

Eind 2022 geld op te halen, maar enkele gegadigden maakten bezwaar tegen de voorwaarden, vanwege zorgen over de financiele prestaties van Twitter.

Investeerder Fidelity, die hielp met de overname door Musk, heeft in november zijn belang met 56 procent afgeschreven. Het kan dus wel eens lastig worden om nieuw geld op te halen tegen de oorspronkelijke waardering.