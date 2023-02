Update: Microsoft begrenst gebruik ChatGPT Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft heeft een grens gesteld aan het gebruik van chatbot ChatGPT, die is geïntegreerd in zoekmachine Bing. Testen wezen uit dat de chatbot soms fouten genereert en zelfs verontrustende antwoorden geeft. Dit gebeurt vooral in lange interacties, wat Microsoft heeft doen besluiten om nog maar 5 vragen en antwoorden per chat toe te staan en een maximum van 50 chats per dag. "Zeer lange chatsessies kunnen het onderliggende chatmodel in de nieuwe Bing verwarren. Om deze problemen aan te pakken, hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd om de chatsessies te helpen focussen", zei Microsoft in een verklaring. Microsoft zei dat tot op heden ongeveer 1 procent van de gebruikers meer dan 50 vragen per dag aan Bing stelt. Microsoft heeft inmiddels al miljarden in het in korte tijd razend populair geworden ChatGPT geïnvesteerd. Update: om kop aan te passen. Bron: ABM Financial News

