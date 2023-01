Meer omzet voor Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter bed heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer omzet geboekt dan in het vierde kwartaal van 2021. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van de uitbater van matrassenketens uit Uden. De omzet van Beter Bed steeg in het vierde kwartaal met 3,5 procent naar 62,7 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was de stijging ook 3,5 procent. Op kwartaalbasis kwam de omzet 15,3 procent hoger uit. De orderinstroom steeg in het vierde kwartaal op een vergelijkbare basis met 17,3 procent naar een orderboek van 23,1 miljoen euro. De omzet uit online steeg in het vierde kwartaal met 12,8 procent en maakte 16,9 procent van de totale omzet uit. In het vierde kwartaal van 2021 was dit aandeel 15,5 procent. De Benelux droeg ook dit keer de meeste omzet bij, met over de laatste drie maanden van 2022 verkopen van 58,9 miljoen euro, een stijging met 4,4 procent op jaarbasis. In heel 2021 steeg de omzet van Beter Bed met 7,1 procent naar 229,4 miljoen euro. In een toelichting wees CEO John Kruijssen op de lastige marktomstandigheden met een hoge inflatie en een lager consumentenvertrouwen. Dat was reden om goed op de kosten te letten. Beter Bed kondigde aan de investeringen in strategische projecten in 2023 te zullen opvoeren. Het bedrijf publiceert op 10 maart de volledige jaarcijfers. De koers van het aandeel Beter Bed sloot donderdag op 3,47 euro. Bron: ABM Financial News

