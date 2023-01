Credit Suisse verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor ASM International fractioneel verhoogd van 375,00 naar 378,00 euro met een onveranderd Outperform advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De omzet in het vierde kwartaal van 720 miljoen euro was flink hoger dan de 650 miljoen euro die Credit Suisse had verwacht. En dat leverde bij een marge van 26 procent ook een 14 procent hogere EBIT op dan de bank had geprognosticeerd. Credit Suisse besloot zijn taxaties voor 2022 en 2023 met 3 tot 4 procent te verhogen na de update van ASMI dinsdagavond. De bank denkt dat ASMI de markt voor wafer fab equipment blijft verslaan in 2023. Daarbij wezen de analisten op de goed gevulde orderportefeuille van ASMI. De onderneming liet weten bij de kwartaalcijfers van eind volgende maand met een outlook voor zowel het eerste als het tweede kwartaal te komen. "En die zal sterker zijn dan de markt nu verwacht', denkt Credit Suisse. Belangrijker is echter wat ASMI voor de tweede helft van dit jaar verwacht. Bron: ABM Financial News

