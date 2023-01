Berenberg verhoogt koersdoel Unilever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Unilever verhoogd van 55,50 naar 58,70 euro bij handhaving van het koopadvies. Berenberg is van mening dat de autonome groei van Unilever veerkrachtig is, en dat dit in combinatie met de verbeterde vooruitzichten voor de marges een goed instapmoment vormt voor beleggers. Ook vinden er op bestuursniveau wat veranderingen plaats en de analisten denken dat de uiteindelijke aankondiging van een nieuwe CEO ergens in 2023 een ommekeer kan betekenen in het sentiment onder beleggers. Voor dit jaar verwacht Berenberg een autonome omzetgroei van 2,5 procent, aangejaagd door 5,9 procent hogere prijzen. De volumes zullen wel met 3,3 procent dalen, zo voorzien de analisten. Vooral de Europese divisie zal de grootste uitdagingen kennen, door een zwakker macro-economisch klimaat en weerstand van retailers tegen verdere prijsverhogingen. De groei van de winst per aandeel zal met 0,6 procent dit jaar beperkt zijn, zo voorziet Berenberg bovendien. Het aandeel Unilever sloot woensdag op 46,75 euro. Bron: ABM Financial News

