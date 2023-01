'Geld stroomt binnen bij Just Eat Takeway'

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeway.com heeft een solide vierde kwartaal achter de rug en het geld begint binnen te stromen. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING woensdag.

De afname van de orders viel wat tegen, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door de verbeterde winstgevendheid in de tweede jaarhelft en in 2023, aldus de analist. De brutotransactiewaarde was in heel 2022 vlak ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de outlook mikte op een lage enkelcijferige groei. De reden achter de vlakke ontwikkeling waren de resultaten uit Noord-Amerika, Zuid-Europa en Australië. "Vooruitkijkend zal de groei versnellen", zo denkt Hesselink.

In de eerste helft van 2023 is er nog sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis, maar dit zal in de tweede helft normaliseren, denkt de analist.

De sterke stijging van de winstgevendheid tot een aangepaste EBITDA van 150 miljoen euro in de tweede helft van 2022 werd volgens ING aangejaagd door prijsverhogingen en grotere bestellingen, naast kostenbesparingen. Deze voordelen zullen er ook in 2023 zijn, zo verwacht Hesselink, waardoor de maaltijdbezorger voor dit jaar mikt op een EBITDA van 225 miljoen euro.

"Een deel van de winst zal wel worden geherinvesteerd om de groei aan te jagen en de inflatie en macro-economische uitdagingen het hoofd te bieden", aldus Hesselink. In de verwachtingen wordt volgens de analist geen rekening gehouden met de afschaffing van de zogeheten fee-caps in de VS. Er is dan ook een overduidelijke kans dat de resultaten uiteindelijk hoger zullen uitvallen dan waar de outlook rekening mee houdt, aldus ING.

ING handhaafde het koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel schoot woensdag 11,9 procent omhoog tot 27,01 euro.