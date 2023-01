Update: Aandeelhouders Aegon akkoord met ASR-deal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Aegon zijn dinsdag akkoord gegaan met de strategische beslissing om de Nederlandse activiteiten van de verzekeraar te combineren met ASR Nederland. Dat maakte Aegon na afloop van een buitengewone aandeelhoudersvergadering bekend. De transactie, die op 27 oktober werd aangekondigd, betekent dat het eigen vermogen van Aegon met 3,3 miljard euro daalt. Het merendeel daarvan zal worden verwerkt in de resultaten over het vierde kwartaal van 2022. De solvabiliteit wordt niet geraakt, evenmin als de capaciteit om dividend uit te keren, benadrukt Aegon. De Nederlandse pensioenen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, bancaire en hypothecaire activiteiten worden overgenomen door ASR Nederland. Aegon krijgt een belang van bijna 30 procent in ASR. De desinvestering moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en andere instanties. Bron: ABM Financial News

