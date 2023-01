Arcadis aan de slag met gigafactory in Kaiserslautern Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is ingehuurd voor de planning en het projectmanagement bij de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto's in het Duitse Kaiserslautern. Die opdracht maakte het Nederlandse advies en ingenieursbedrijf maandagochtend bekend. De zogenaamde 'gigafactory' voor autobatterijen wordt gebouwd door Automotive Cells Company (ACC), een joint venture van Stellantis, Mercedes-Benz en Saft, een dochterbedrijf van TotalEnergies. Er moeten jaarlijks batterijen voor 600.000 auto's van de band gaan rollen. De Europese auto-industrie hoopt zo minder afhankelijk te worden van batterijen en bedrijven uit Azië. Arcadis verzorgt de planning en projectmanagement voor de nieuwe gigafactory. Het bedrijf deed al onderzoek naar de impact op de leefomgeving, sanering en sloop op de locatie. Arcadis meldde geen contractwaarde. Bron: ABM Financial News

