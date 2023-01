ING: terugval Signify deels gecompenseerd door solide kasstroom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal zwakker dan verwacht gepresteerd, maar de impact daarvan wordt deels opgevangen door een solide vrije kasstroom. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING. In het afgelopen kwartaal vielen de omzet en aangepaste EBITA respectievelijk 5 en 25 procent lager uit dan waar de analistenconsensus op mikte. De impact daarvan wordt volgens de analist deels opgevangen door een solide kasstroom, die 13 procent hoger uitviel dan verwacht. In het vierde kwartaal zag Signify de resultaten in China sterker teruglopen dan verwacht, vanwege verstoringen als gevolg van de coronacrisis. Ook was er beduidend minder groei bij de OEM-divisie, terwijl de professionele indooractiviteiten eveneens scherper dan verwacht terugliepen. "Het aandeel Signify presteerde zwak in de afgelopen maanden, aangezien het als cyclisch wordt gezien", aldus Hesselink. "We hadden verwacht dat de focus op duurzame energieoplossingen zouden compenseren voor cyclische zwakte, maar dat is overduidelijk niet het geval geweest." ING handhaafde het koopadvies op Signify met een koersdoel van 47,00 euro. Het aandeel leverde donderdag 3,5 procent in op 31,99 euro. Bron: ABM Financial News

