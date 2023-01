Update: Berenberg verkiest Aegon boven NN Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Er zijn volgens Berenberg op dit moment drie redenen om verzekeraars te kopen, namelijk de hoge aandeelhoudersbeloningen, de sterke markt voor herverzekeren en de heel sterke balansen. Daaruit volgen tien koopwaardige aandelen, waaronder Aegon, stellen de analisten. De andere negen namen zijn Admiral, Phoenix, Aviva, AXA, Allianz, Conduit. SOCR, Beazley en Storebrand. Aan de andere kant zijn er drie belangrijke risico's, waaronder hogere verzekeringsclaims, lagere waarderingen van vastgoed en onzekerheid over de nieuwe accountingregels IFRS 17. Ook verandering van management is een noemenswaardig risico. Hieruit volgen drie minder aantrekkelijke aandelen, met name NN Group, Topdanmark en UnipolSai. Berenberg denkt dat dividend en aandelenkopen in 2023 nog bepalender zullen zijn voor de koersontwikkeling dan in 2022, omdat de boekhoudkundige winst door de nieuwe regels onzekerder is. Aegon is met Avia en Coface één van de drie verzekeraars waarvan Berenberg een rendement van circa 10 procent voorziet, dankzij dividend en aandeleninkopen. Met name voor Aegon en Allianz verwacht Berenberg grotere aandeleninkopen dan de gemiddelde verwachting van analisten. De druk op de vastgoedwaarderingen, die met name in Nederland aan het dalen zijn, betekent dat de solvabiliteit lager wordt, bijvoorbeeld voor NN Group. Dit zou de aandeleninkopen en dividendgroei kunnen vertragen, denkt Berenberg. Berenberg heeft een koopaanbeveling op Aegon met een koersdoel van 6,20 euro. Voor NN is het advies Houden met een koersdoel van 52,80 euro. Update: in verband met onvolledige slotzin. Bron: ABM Financial News

