Beursblik: Amerikaanse banken kunnen wijzen op recessie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vrijdag zullen de eerste grote Amerikaanse banken hun resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo kozen, traditiegetrouw, dezelfde dag uit voor hun presentatie. Zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley volgen dinsdag Verwacht wordt dat zij gezamenlijk ongeveer 28 miljard dollar winst boekten in het vierde kwartaal. Dat is 15 procent minder dan een jaar eerder, berekende FactSet. De hogere rente heeft de inflatie afgeremd van het hoogste niveau in tientallen jaren, en begint nu de oververhitte arbeidsmarkt af te koelen. Amerikaanse consumenten en bedrijven kunnen signalen van financiële stress afgeven en sommige bank-CEO’s lieten zich al waarschuwend uit over de economie. Banken hebben de afgelopen kwartalen al geld opzij gezet om verliezen op hun leningen op te kunnen vangen als de economie verzwakt. Als daar in de laatste maanden van het jaar daar nog een schep bovenop is gedaan, kan dat de winst drukken. De agressieve verhoging van de rente door de Federal Reserve zal de inkomsten van de banken hebben verhoogd, verwachten analisten. De marge tussen de rente die spaarders ontvangen voor ingelegd geld en de rente die banken ontvangen voor geld dat aan klanten wordt uitgeleend is hierdoor gestegen. Deze netto rentemarge is in het derde kwartaal sterk gestegen en banken bleven hun leningenboeken vergroten, vooral met leningen aan middelgrote en industriële bedrijven en creditcardschulden. Uiteindelijk moet de hogere rente ook leiden tot een hogere spaarrente die banken moeten betalen om te voorkomen dat klanten hun geld naar een andere bank brengen, maar tot nu toe gebeurt dat maar mondjesmaat. Ook is de huizenmarkt tot stilstand gekomen, omdat een hypotheek veel duurder is geworden. Daardoor ontvangen banken minder fees uit nieuwe woninghypotheken, na enkele zeer goede jaren. Banken hebben hun overtollige contanten in effecten belegd, zoals staatsleningen, die miljarden aan koersverliezen hebben geleden. JPMorgan Chase verkocht in het derde kwartaal staatsleningen en hypotheekeffecten en nam daarop een verlies van bijna een miljard dollar. Intussen lijkt de consument financieel nog relatief gezond. De spaarrekeningen van huishoudens zijn nog steeds beter gevuld dan voor de coronacrisis. Ook spenderen consumenten nog altijd meer met betaalkaarten en creditcards. Bank of America waarschuwde wel dat het in 2023 moeilijker zal worden. Nu de markten wisselvallig zijn geworden is een gouden periode voor fusies en overnames voorbij. Minder beursgangen en fusies betekent ook minder inkomsten voor de begeleidende banken. Aan de andere kant verdienen banken meer aan effectenhandel als de markt volatiel is. Bron: ABM Financial News

