Euronext meldt flink lagere volumes

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in december hard gedaald. Dit maakte de Europese beursuitbater vrijdagavond bekend. In december daalden de volumes op de cash market met 24 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder was er ook sprake van een daling met 24 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in december 13 procent lager dan een maand eerder. Er waren 11 nieuwe listings, tegenover 6 in november. Er werden in december ruim 24 procent minder aandelenderivaten verhandeld dan in november. Op jaarbasis was er sprake van een daling van bijna 23 procent. Op de valutamarkt van Euronext FX waren de volumes in december 15 procent lager dan een maand eerder. Ten opzichte van december vorig jaar ging het om een daling van 3,1 procent. Bron: ABM Financial News

