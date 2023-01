Unibail-Rodamco rondt twee Amerikaanse verkopen af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft de verkoop van de winkelcentra Westfield Trumbull en South Shore voor 196 miljoen dollar afgerond. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds dinsdag bekend. De verkoop werd al op 30 december 2022 afgerond. Inmiddels heeft Unibail voor 1,3 miljard dollar aan Amerikaans vastgoed verkocht. Bron: ABM Financial News

