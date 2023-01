Chemiedistributeur Brenntag staakt overnamegesprekken met Univar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brenntag heeft de overnamegesprekken met Univar Solutions gestaakt. Dit maakte Brenntag maandagavond laat bekend. Sinds november was de Duitse grootmacht in gesprek met de kleinere Amerikaanse concurrent over een overname. In reactie liet Univar weten dat het nu verder zal praten met andere partijen die interesse toonden. De activistische aandeelhouder PrimeStone Capital, goed voor een belang van circa 2 procent in Brenntag, eiste in december dat Brenntag de overnamegesprekken met Univar zou staken. PrimeStone zag Brenntag liever eigen aandelen inkopen en zich opsplitsen in twee aparte bedrijven. Een overname van Univar zou een langdurig goedkeuringsproces door de toezichthouders opleveren, zo vreesde PrimeStone, en ook de winst drukken. Een combinatie van Brenntag en Univar zou een grotere distributeur van speciaalchemicaliën opleveren dan IMCD en Azelis, zo zei analist Henk Veerman van zakenbank Kempen eind november tegen ABM Financial News. Maar aangezien de integratie na een overname veel tijd en energie kost, dacht Veerman dat dit kansen zou bieden aan Azelis en IMCD om in bepaalde regio's marktaandeel te winnen. Ook zou Brenntag, omdat het de handen vol zou hebben aan de overname van Univar, vermoedelijk minder of zelfs helemaal geen aanvullende acquisities willen doen. Dit maakte dat IMCD en Azelis bij het doen van overnames een concurrent minder zouden hebben. Bron: ABM Financial News

