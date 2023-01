Videobericht: beursexperts tippen ASML en Philips voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat in 2023 stijgen en ASML en Philips zijn de favoriete aandelen. Dit blijkt maandag uit de enquête die analist Corné van Zeijl afnam onder beursexperts. "Volgens de experts wordt 2023 een aardig jaar [...] maar we gaan eerst een dip zien in het eerste halfjaar", aldus Van Zeijl. De experts verwachten verder dat de rente niet zal dalen. Ook komt er een recessie aan en zal de euro versterken ten opzichte van de dollar. Voor dit jaar is ASML verreweg het meest favoriete aandeel onder de beursexperts. De tweede naam is een opvallende, aldus Van Zeijl, want dat is Philips. Maar de nummer drie is dan wel weer een "oude vertrouwde", namelijk ING. En op de vierde plek staat Adyen. "Dat aandeel stond voor 2022 nog bij de floppers", merkt Van Zeijl op. En afgelopen jaar daalde het aandeel Adyen ook 45 procent. "Dat was puur een waarderingskwestie. De onderliggende winsten stegen wel met 24 procent." ASM International sluit de lijst met toppers af. De floppers voor 2023 zijn Unibail-Rodamco-Westfield, ArcelorMittal, nieuwkomer Exor en Randstad. Daarbij valt het Van Zeijl op dat de aandelen die voor 2022 als flopper werden getipt, bijna ook allemaal weer worden getipt als flopper voor 2023. De experts zijn voor de AEX in 2023 redelijk positief gestemd. Zij rekenen op een slotstand aan het einde van dit jaar van 725 punten. De AEX sloot 2022 af op 689,01 punten, wat betekent dat de experts op een koersstijging van circa 5 procent rekenen. Verwachtingen januari Voor januari is ASML ook het favoriete aandeel van de experts. "Dat komt onder andere omdat beleggers verwachten dat de orders blijven binnenstromen als gevolg van het feit dat iedere regio zijn eigen chip-industrie wil opbouwen", zegt Van Zeijl. ING staat nummer twee, "want die profiteert van de gestegen rente". Adyen en KPN maken de topperslijst compleet. De lijst met floppers voor januari bestaat uit ArcelorMittal, Besi, Exor, Randstad en Unibail-Rodamco. De AEX zal in januari vermoedelijk stijgen. Van de experts rekent 45,0 procent op een stijging en 31,7 procent op een daling. Klik hier voor: beursexperts tippen ASML en Philips voor 2023 Bron: ABM Financial News

