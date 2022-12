Exxon klaagt EU aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil klaagt de Europese Unie aan over diens besluit om een heffing op te leggen op de hoge winsten van energiebedrijven die worden geboekt dankzij de Russische invasie van Oekraïne en de hoog opgelopen energieprijzen. Dit meldde The Wall Street Journal woensdagavond laat. De EU keurde afgelopen najaar een plan goed om de winsten van een aantal energiebedrijven af te romen. In de toekomst moeten deze energiebedrijven een belasting van 33 procent betalen over de winst die 20 procent hoger ligt dan de gemiddelde winst tussen 2018 en 2021. Exxon zei dat zijn Duitse en Nederlandse dochterondernemingen Mobil Erdgas-Erdöl GmbH en ExxonMobil Producing Netherlands bv, woensdag een rechtszaak zijn gestart bij het Gerecht van de EU in Luxemburg om de opgelegde winstheffing nietig te verklaren. Volgens Exxon zouden alleen de lidstaten zelf tot een dergelijke belasting mogen beslissen, en niet de EU, die dit doet op basis van artikel 122, een noodwet. Volgens een woordvoerder van de Commissie is de EU wel degelijk bevoegd. De nieuwe belasting zou Exxon tot eind 2023 meer dan 2 miljard dollar kunnen kosten. Bron: ABM Financial News

