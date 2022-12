Nieuwe bestuurders Ease2Pay treden terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bestuursleden Edwin Noomen en Maarten Hektor zullen terugtreden uit de raad van bestuur van Ease2pay, wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Dat maakte Ease2pay dinsdag bekend. Noomen en Hektor traden begin 2022 toe tot de raad van bestuur na de uitgifte van aandelen in verband met de overname van Involtum Holding, naast Gijs van Lookeren Campagne en Jan Borghuis. De aandeelhouders van Involtum werden na de transactie voor 46,6 procent eigenaar van het nieuwe Ease2Pay. Noomen en Hektor zullen hun werkzaamheden de komende maanden overdragen aan de twee achterblijvende bestuurders en de overige leden van het managementteam. Per 1 april beëindigen ze hun werkzaamheden, aldus Ease2Pay. Involtum was ten tijde van de overname Europees marktleider in factureren en betaaldiensten voor elektrische oplaadpalen voor elektrische vrachtwagens en koelwagens met het merk NomadPower en was ook eigenaar van AanUit.net. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.