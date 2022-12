Twee commissarissen weg bij Snowworld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Snowworld verliest twee leden. Dit meldde SnowWorld dinsdagavond, nadat de twee commissarissen op een vergadering op 22 december hun ontslag aankondigden. Michaël Schenck, die namens grootaandeelhouder Alychlo in de raad zat, neemt ontslag omdat hij weggaat bij Alychlo. Fons Jurgens, onafhankelijk commissaris, kan onvoldoende aandacht geven aan zijn taken bij Snowworld, door zijn werkzaamheden als algemeen directeur van de Efteling en voorzitter van de Club van Elf. Nieuwe kandidaten zullen bij de jaarvergadering worden voorgedragen. Snowworld meldde verder dat het auditproces voor het boekjaar 2020/2021 nog niet is afgerond. Wel zou het proces vergevorderd zijn. Bron: ABM Financial News

