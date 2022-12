Musk belooft geen aandelen Tesla meer te verkopen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk zal de komende twee jaar geen aandelen Tesla meer verkopen. Dit zei de topman op Twitter Spaces. Sinds het aandeel Tesla in november 2021 piekte, heeft Musk voor meer dan 39 miljard dollar aan aandelen Tesla verkocht. "Je hebt mijn woord, ik zal geen aandelen meer verkopen, ik weet het niet, vermoedelijk in de komende twee jaar. Zeker niet volgend jaar, onder geen enkele omstandigheid, en vermoedelijk in het jaar daarna ook niet", aldus Musk. Maar Musk beloofde al eerder om geen aandelen Tesla meer te verkopen, om dit vervolgens wel te doen. Tesla daalde donderdag nog met 9 procent naar 125 dollar. De fabrikant van elektrische auto's biedt momenteel fikse kortingen, wat doet vermoeden dat de vraag onder druk staat. Topman Elon Musk heeft bovendien zijn aandacht gericht op Twitter, dat hij kocht voor 44 miljard dollar. Die overname wordt deels gefinancierd door de verkoop van aandelen Tesla. Nog maar drie maanden geleden noteerde het aandeel Tesla ruim boven de 300 dollar en dit jaar daalde het aandeel Tesla met 69 procent. Bron: ABM Financial News

