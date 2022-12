Twee nieuwe bestuurders Almunda benoemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Marco Mulder en Remko Herschel zijn benoemd als bestuurder van Almunda Professionals. Dinsdag vond een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats en daarin werden de benoemingen van Mulder en Herschel goedgekeurd. Ook werd er décharge verleend aan Frank Lagerveld, die aftreedt als bestuurder. De agendapunten werden unaniem aangenomen. Bron: ABM Financial News

