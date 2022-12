Beursblik: Credit Suisse verhoogt advies Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het advies op Euronext verhoogd van Neutraal naar Outperform. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank. Het aandeel Euronext is een van de ‘top picks’ van Credit Suisse en wordt aanbevolen in wat een onzeker, maar naar verwachting positief 2023 wordt, volgens de analisten. Euronext is volgens Credit Suisse goedkoop. Recente overnames bieden volgens de bank veel synergievoordelen. Ook is er ruimte om op eigen kracht het marktaandeel te vergroten, wat de winst zal aanjagen. Credit Suisse verlaagde het advies voor sectorgenoot Deutsche Boerse juist van Outperform naar Neutraal. Het aandeel Euronext noteert maandag een procent hoger op 69,88 euro. Bron: ABM Financial News

