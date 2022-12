Musk zoekt vers kapitaal voor Twitter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk is op zoek naar nieuwe financiering voor Twitter. Dit meldde een aandeelhouder zaterdag.



Ross Gerber, president en CEO van Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, zei dat een vertegenwoordiger van Musk contact met hem had opgenomen om donderdag meer aandelen aan te bieden. Musk zou financiering zoeken tegen dezelfde prijs als de oorspronkelijke deal van 44 miljard dollar, of 54,20 dollar per aandeel.



Volgens Gerber heeft zijn bedrijf eerder minder dan 1 miljoen dollar ingelegd om de overname van Twitter door Musk te ondersteunen.



Musk verkocht afgelopen week nog voor ruim 3,5 miljard dollar aan aandelen van Tesla, nadat hij vorige maand waarschuwde dat de omzet van Twitter hard is gedaald en dat het bedrijf 4 miljoen dollar per dag verliest.



Als onderdeel van de overname nam Twitter circa 13 miljard dollar aan schulden op zich. Analisten berekenen dat het social mediabedrijf hierdoor mogelijk meer dan 1 miljard dollar aan jaarlijkse rentebetalingen moet doen. Dat was in 2021 nog 51 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

