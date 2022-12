CEO Peter Wennink: ASML beperkt export naar China al genoeg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten willen dat ASML meer doet om de Chinese chipindustrie 'af te knellen', maar CEO Peter Wennink vindt dat zijn bedrijf al genoeg heeft ingeleverd door de nieuwe technologie EUV niet naar China te exporteren. Dit zegt de topman in gesprek met NRC. "Misschien vinden ze [VS] dat wij over de brug moeten komen, maar ASML heeft al ingeleverd. Wij mogen geen EUV meer leveren aan China. En EUV is de helft van onze omzet. Nu komt 15 procent van onze omzet uit China, bij Amerikaanse chipmachineleveranciers is het 25 of soms meer dan 30 procent." "Amerikaanse bedrijven hebben er profijt van dat wij geen EUV aan China mogen leveren", voegde Wennink toe. Bron: ABM Financial News

