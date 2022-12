Envipco haalt 15 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft met de uitgifte van nieuwe aandelen 15 miljoen euro opgehaald. Dit meldde de fabrikant van statiegeldmachines dinsdag voorbeurs. Het bedrijf plaatste ruim 5,6 miljoen nieuwe aandelen tegen een prijs van 2,66 euro. Het aandeel sloot maandag op 2,90 euro, waardoor de korting ruim acht procent bedraagt. De opbrengst van de private plaatsing wordt onder meer gebruikt voor investeringen in werkkapitaal, R&D en algemene bedrijfsdoeleinden. De plaatsing richtte zich specifiek op Noorse en internationale institutionele beleggers, aldus Envipco. Bestaande aandeelhouders kregen geen voorkeursrecht op de nieuw uit te geven aandelen. De uitgifte en de uitsluiting van de gerelateerde voorkeursrechten vereist nog wel goedkeuring tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die Envipco bijeen zal roepen. Het bedrijf verwacht op basis van steunbetuigingen die het heeft ontvangen, groen licht van de aandeelhouders te krijgen. Daarvoor moet meer dan 75 procent van de bestaande aandeelhouders akkoord gaan. Mocht deze benodigde 75 procent toch niet worden gehaald, dan zal Envipco bestaande aandelen verkopen van uitlenende aandeelhouders. Bron: ABM Financial News

