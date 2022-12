Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft maandag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 32,00 naar 35,00 euro, met behoud van het Overwogen advies. De mogelijkheden om munt te slaan uit de grote catalogus van muzikale auteursrechten van Universal Music Group groeit nu muziek luisteren via internet ook steeds populairder wordt, aldus Morgan Stanley. De analisten van de Amerikaanse zakenbank denken dat UMG een jaarlijkse winstgroei per aandeel en groei van de vrije kasstroom van 17 procent kan levereen in de komende vijf jaar. Eén van de meest ondergewaardeerde inkomstenbronnen is TikTok. Deze app zou 1,5 miljard tot 3 miljard dollar per jaar aan omzet met hoge marges kunnen opleveren in 2031. Nu is dat nog vrijwel niets. Morgan Stanley denkt namelijk dat er vanaf 2023 een nieuwe distributiedeal met TikTok kan worden gesloten. Ook een recente verhoging van de abonnementsprijs van Apple zou moeten bijdragen aan een nieuwe versnelling van de inkomsten uit abonnementen en streaming. In een optimistisch scenario zou de koers van UMG zelfs naar 50 euro kunnen, denkt de bank. Bron: ABM Financial News

