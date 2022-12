Topman Accsys stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) CEO Rob Harris vertrekt volgend jaar bij Accsys. Dit maakte de beursgenoteerde houtveredelaar met onder meer een fabriek in Arnhem maandagochtend bekend. Harris blijft tot en met 31 maart 2023 op zijn post om een soepele transitie te waarborgen, aldus Accsys. Hij vervulde de rol van CEO drie jaar. Op 3 augustus kondigde financieel directeur William Rudge al zijn vertrek aan, na een dienstverband van 12 jaar. De houtveredelaar meldde dat het druk bezig is om opvolgers te zoeken en dat het bedrijf in januari in ieder geval een interim-financieel directeur zal aanstellen, indien er dan nog geen permanente opvolger voor Rudge is gevonden. Accsys meldde verder dat de outlook voor de tweede jaarhelft ongewijzigd is gebleven. De onderneming gaf bij de cijfers over de eerste jaarhelft aan dat de verkoopvolumes voor Accoya in de tweede jaarhelft circa 50 procent hoger zullen liggen dan in de eerste zes maanden. Een volgende kwartaalupdate staat gepland voor aanstaande januari. Bron: ABM Financial News

