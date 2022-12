Wall Street omlaag in aanloop naar Fed-week Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,7 procent op 3.934,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.476,46 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager bij een stand van 11.004,62 punten. Op de macroagenda in de VS stonden vrijdag de producentenprijzen. Die stegen in november met 0,3 procent op maandbasis, waar economen hadden gerekend op 0,2 procent. Op jaarbasis was de stijging 7,4 procent, tegenover 8,1 procent in oktober. De kernprijzen daalden ook op jaarbasis in november. "Het gehele jaar heeft de inflatie het beurssentiment bepaald, en dat zal vermoedelijk nog wel even zo blijven", voorzien analisten van Lynx. Volgende week volgen nog de Amerikaanse consumentenprijzen, voordat de Federal Reserve zijn rentebesluit neemt en vermoedelijk de rente met 50 basispunten verhoogt. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets denkt dat de inflatiecijfers van november die dinsdag verschijnen daar geen verandering in zullen brengen. "Als de inflatie verder is afgekoeld, dan kan een verhoging van 25 basispunten het basisscenario worden in januari", aldus Hewson. Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan liet in een voorlopig cijfer voor december een verbetering zien. De inflatieverwachting liet voor de komende 12 maanden een afkoeling zien van 4,9 tot 4,6 procent. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0535 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,57 procent. De olieprijs daalde verder en verloor op weekbasis zo'n 11 procent. Bedrijfsnieuws Dow-zwaargewicht Chevron daalde vrijdag ruim 3 procent. Ook Nike en Walmart stonden onder druk. Broadcom behaalde in het afgelopen kwartaal hogere resultaten en boekte over heel het boekjaar 2022 een recordomzet. Voor het lopende kwartaal rekent Broadcom op een omzet van circa 8,9 miljard dollar, een stijging op jaarbasis van 16 procent. Broadcom verhoogde donderdag het kwartaaldividend met 12 procent naar 4,60 dollar per aandeel. Het aandeel won ruim 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

