Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gedaald. Bij een settlement van 71,46 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent goedkoper. Eerder op de dag steeg de WTI-olieprijs naar ruim 75 dollar, nadat bekend werd dat het Canadese TC Energy de Keystone-pijpleiding heeft stilgelegd vanwege een lek. "Dit is een belangrijke bevoorradingsbron voor het raffinaderijcomplex aan de Amerikaanse Golfkust", zeiden analisten van StoneX. Markthandelaren wezen erop dat het feit dat de olieprijs zijn winsten donderdag toch verspeelde, erop duidt dat het technisch beeld voor de oliemarkten nog steeds bearish is. De zorgen over een recessie zetten druk op de vraag naar olie. Woensdag sloot de WTI-olieprijs al op het laagste niveau in bijna een jaar en "als de huidige dynamiek doorzet, dan is een daling richting de 59 tot 63 dollar realistisch", volgens analisten van het Sevens Report. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.