Oeso: outlook blijft zwak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Oeso ziet nog altijd een groeivertraging voor het gros van de aangesloten landen mogen, met uitzondering van Japan. Dit bleek donderdag uit de meest recente metingen van de eigen indicatoren die de denktank samenstelt. Deze duidden volgens de Oeso alleen voor Japan op een stabiele groei voor de economie. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Frankrijk en Italië is op basis van verzamelde gegevens uit november van dit jaar de komende tijd sprake nog altijd sprake van een groeivertraging. Voor de industrie van China werd een stabiele groei bevestigd in de zogeheten Composite Leading Indicators van de Oeso. India en Brazilië lijken daarentegen alweer aan groeivaart te moeten inleveren. Volgens de Oeso kan de algehele vertraging worden toegeschreven aan met name de hoge inflatie in combinatie met de oplopende rentes. De oorlog in Oekraïne noemde de Oeso met nadruk een sterk onzekere factor bij de inschattingen. Bron: ABM Financial News

