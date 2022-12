Valuta: euro stoeit met 1,05 dollar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rondom de 1,05 dollar op een dag waarop de valutamarkt vooral afwacht op tal van rentebesluiten volgende week, waarvan die van de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England verreweg de belangrijkste zijn.



"De markt houdt de hand op de knip", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De algemene verwachting is dat de Fed volgende week de rente met 50 basispunten verhoogt, waarmee de zogeheten 'hawkish' teneur vooralsnog niet actueel meer is. "Wat de ECB gaat doen, is in de peilingen nog niet vastgelegd, maar wij denken dat de kans groot is dat de euro eind volgende week boven de 1,05 dollar noteert, dan in de buurt van de 1,04 dollar", aldus Van der Meer. Voor vanmiddag staan alleen de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten op de agenda, waar een aantal van 230.000 voor wordt verwacht, 5.000 meer dan een week eerder. De voorzitter van de ECB Christine Lagarde houdt vandaag twee toespraken, waar van één is opgenomen en daarom zonder vragenronde is. De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0495 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8625 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2168 dollar. Bron: ABM Financial News

