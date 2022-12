InsingerGilissen: strengere exportregels China geen groot probleem voor ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Strengere exportregels voor chiptechnologie voor China raken ASML maar beperkt. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen donderdag. Circa de helft van de Chinese chipproductie is bestemd voor het buitenland, en die productie zal zich volgens Versteeg daarom verplaatsen naar andere landen, zoals India of Vietnam. De andere helft is niet van de allerhoogste kwaliteit, waarvoor ASML gewoon mag blijven leveren, meent Versteeg. De analist wijst er ook op dat ASML zelf heeft aangegeven dat de huidige exportregels minder dan 5 procent van de omzet van ASML raken. InsingerGilissen heeft een Aanbevolen advies op ASML. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.