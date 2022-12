Pharming publiceert positieve resultaten Fase 3-studie leniolisib Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft de positieve resultaten van een klinische Fase 3-studie van het kandidaat-geneesmiddel leniolisib tegen de zeldzame primaire aandoening aan het immuunsysteem APDS gepubliceerd in het medische tijdschrift Blood. Dit maakte Pharming woensdagochtend bekend. Leniolisib werd goed verdragen en minder patiënten die leniolisib kregen, rapporteerden aan de onderzoeks-behandeling gerelateerde bijwerkingen dan degenen die de placebo toegediend hadden gekregen. Studiegegevens werden door Pharming al eerder bekendgemaakt op 2 februari 2022. "In onze zoektocht naar een beter begrip van APDS, dat nog maar recent werd gekarakteriseerd, blijven we streven naar het delen van onze bevindingen met onderzoekers wereldwijd", aldus chief medical officer Anurag Relan van Pharming. "Daarom zijn we verheugd dat de resultaten van deze klinische Fase 3-studie met leniolisib nu zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift van de American Society of Hematology." Bron: ABM Financial News

