Video: 2023 wordt positief jaar voor beleggers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een positief jaar tegemoet. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office ING, voor de camera van ABM Financial News. Beleggers moeten, zoals altijd, kijken naar de rente, de economie en de bedrijfswinsten. "De lange rente kan best iets terug, en dat betekent voor obligaties dat je, naast je coupon, ook nog een klein beetje koerswinst kunt pakken." Voor aandelen kijkt Homan naast de rente ook naar de economie, want die verklaart de winsten. De beleggingsexpert van ING rekent op een recessie, maar niet een heel diepe. "Maar de bedrijfswinsten kunnen op peil blijven." Homan rekent eind 2023 op iets hogere waarderingen dan nu. "Die zijn namelijk wel heel fors afgekomen." "We verwachten een positief jaar", stelde Homan voor de camera op Beursplein 5. Voor obligaties rekent ING op 5 procent en voor aandelen op 9 procent. "Maar een stukje daarvan hebben we afgelopen weken al gehad." Klik hier voor: 2023 wordt positief jaar voor beleggers Bron: ABM Financial News

