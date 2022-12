Wall Street verdeeld het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 verloor 0,1 procent op 4.071,70 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.429,88 punten en de Nasdaq leverde 0,2 procent in bij een slotstand van 11.461,50 punten. Alle aandacht ging vrijdag uit naar het Amerikaanse banenrapport. In november kwamen er 263.000 banen bij, waar economen rekenden op 200.000 nieuwe banen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon op jaarbasis met 5,1 procent steeg tot 32,82 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,1 procent. "Met een loongroei van meer dan 5 procent en ook nog een versnelling in de loongroei op maandbasis, lijkt de Fed nog niet de beoogde loongroei op jaarbasis van circa 3 procent in het vizier te hebben die het beleidsorgaan nodig acht voor een inflatie van ongeveer 2 procent", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Dergelijke bewegingen bieden nog genoeg voer voor de haviken, waar Fed-voorzitter Jerome Powell er overigens één van is", aldus Marey. De markt was voor het banenrapport juist optimistisch dat kleinere rentestappen in aantocht zijn, na een dovish toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week en beter dan verwachte inflatiecijfers. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0538. WTI-olie daalde 1,5 procent in aanloop naar de OPEC+ bijeenkomst op zondag. De Europese Unie bereikte vrijdag een akkoord over een limiet van 60 dollar voor een vat Russische olie, wat de weg vrijmaakt voor de G7 om het prijsplafond maandag te lanceren. Maandag gaat ook een Europees importverbod in. Bedrijfsnieuws Marvell Technology verloor zo'n 1,5 procent, na tegenvallende kwartaalcijfers en een teleurstellende outlook. Asana daalde ruim 10 procent. Het softwarebedrijf gaf een tegenvallende omzetprognose voor het vierde kwartaal af. UiPath won ruim 12 procent, nadat het bedrijf dat software voor robotisering maakt een omzetverwachting afgaf voor het lopende kwartaal die de verwachtingen van analisten overtrof. Ulta Beauty daalde licht. De omzet van de retailer van schoonheidsproducten steeg het afgelopen kwartaal met 17,2 procent. Het bedrijf verhoogde tevens de vooruitzichten voor het hele boekjaar. Smartsheet won zo'n 16,5 procent. Het concern rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies in het afgelopen kwartaal, terwijl de verwachtingen voor het vierde kwartaal de ramingen van Wall Street overtroffen. Cloudbeveiligingsbedrijf Zscaler zei dat het maanden langer duurt dan normaal om deals af te ronden. Desondanks gaf het bedrijf een outlook af die de verwachtingen van analisten overtrof. Het aandeel daalde toch bijna 11 procent. Bron: ABM Financial News

