Update: OPEC+ handhaaft productieverlaging

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en diens partnerlanden, verenigd in OPEC+, zullen 2 miljoen vaten olie minder per dag blijven produceren. Dit liet het kartel, dat zondagmiddag vergaderde met zijn partners, weten.

Begin oktober besloot OPEC+ om de productie met 2 miljoen vaten per dag terug te brengen.

In aanloop naar de vergadering vandaag waren en veel geruchten, zowel over verhogingen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten wensen, als nieuwe verlagingen.

Afgelopen week werd de Europese Unie het eens over een prijsplafond voor Russische olie van 60 dollar per vat vanaf maandag 5 december.

Sommige OPEC-landen suggereerden dat het kartel de productie zou moeten opvoeren om een eventuele terugval in het Russische olie-aanbod op te vullen. Echter, nu de olieprijzen afgelopen maand met 13 procent daalden, was de animo hiervoor schijnbaar te beperkt.

Het lijkt dat OPEC+ eerst wil zien welke gevolgen de Russische prijslimiet heeft, alvorens eventueel wijzigingen aan te brengen in de productie-afspraken.

Ook is nog onduidelijk in welke mate Beijing bereid is om de strenge coronamaarregelen in China te versoepelen. Die strenge maatregelen bepreken de vraag naar olie.

OPEC+ komt op 4 juni volgend jaar weer bijeen. Wel herhaalden het kartel en diens partners dat het klaar staat eerder bijeen te komen als de marktontwikkelingen hierom vragen, en maatregelen te treffen om de oliemarkt in balans te houden.

In een toelichting aan ABM Financial News zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO dat de uitkomst eigenlijk is zoals verwacht.

"De vorige keer gaven ze aan dat een productieverlaging nodig was als gevolg van minder economische groei. Dat zien we nu ook gebeuren, en ondanks de lagere productie is de olieprijs gedaald tot onder de 90 dollar pet vat. Daarom is het ook logisch dat zij de productie op dit peil houden", aldus de econoom van ABN AMRO.

Netto is de productieverlaging volgens Van Cleef overigens geen 2 miljoen vaten per dag. "Eerder 1 miljoen."

"Nu is het afwachten of president Poetin nog reageert met een tegenactie op de boycot en prijsplafond. Dat zal de komende dagen moeten blijken."

