ING verlaagt koersdoel Aperam

Beeld: Aperam

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor Aperam verlaagd van 58,00 naar 43,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Analist Stijn Demeester verlaagde zijn taxatie voor de aangepaste EBITDA in 2023 met 9 procent, vanwege de uitdagende marktomstandigheden, maar de ramingen voor 2024 werden wel gehandhaafd. Het lagere koersdoel is een gevolg van enerzijds de lagere winstverwachtingen voor 2023 en anderzijds een lagere multiple die Demeester hanteert. ING handhaafde wel het koopadvies, omdat het aandeel Aperam aantrekkelijk gewaardeerd is en om het stabiele dividendrendement van 7 procent. "Bovendien is Aperam nu beter gepositioneerd dan tijdens neerwaartse economische cycli in het verleden", aldus de analist. Het aandeel Aperam steeg donderdagochtend met 1,5 procent tot 30,26 euro. Bron: ABM Financial News

