BAM vernieuwt kredietfaciliteit

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft een omvangrijke kredietfaciliteit vernieuwd. Dit maakte de bouwer donderdagochtend bekend. De nieuwe faciliteit van 330 miljoen euro heeft een looptijd van vier jaar met de optie om de lening twee keer met een jaar te verlengen. De kredietfaciliteit wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen en de rente is gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelen van BAM. De oude faciliteit zou in maart 2024 aflopen. "Met deze overeenkomst heeft BAM voldoende financiële flexibiliteit om onze strategie Building a sustainable tomorrow verder uit te voeren", zei CFO Frans den Houter van BAM in een toelichting. De nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van negen Europese banken, waaronder ING, Rabobank en ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

