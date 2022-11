ING verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Arcadis verhoogd van 44,00 naar 46,50 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING baseerde deze opwaartse bijstelling onder meer op de inschatting van de toekomstige kasstroom van het ingenieursbedrijf. ING vindt verder dat de zorgen onder beleggers over het acquisitiebeleid, de hoge leverage en de economische tegenwind niet terecht zijn. De bank stelde dat zelfs bij een stevige recessie de convenanten geen probleem worden. Arcadis zal volgens de bank met de nadruk op kostenbeheersing en de uitvoering van projecten de komende jaren de kasstroom en winstvorming kunnen blijven ondersteunen. Het aandeel Arcadis noteerde woensdag op een groen Damrak 1,8 procent hoger op 38,36 euro. Bron: ABM Financial News

