'Unilever en L'Oreal azen op Kristin Ess Hair'

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Unilever en het Franse L'Oreal willen de populaire shampoomaker Kristin Ess Hair inlijven, maar dat zal niet zonder juridische slag of stoot gaan. Dit schreef het FD woensdag op basis van gerechtelijke documenten, waar het inzage in had. Kristin Ess Hair stelt dat moederbedrijf Maesa afspraken niet nakomt. Er zou volgens de shampoomaker nooit iets zijn 'gedaan' met de interesse van de twee multinationals. Kristin Ess Hair bestaat vijf jaar en verwacht dit jaar een omzet te realiseren van 250 miljoen dollar. Met die omzet is Kristin Ess één van de grootste merken in de portfolio van investeerder Maesa. Winstcijfers zijn niet bekend, maar in de cosmeticasector zijn winstmarges van 50 procent volgens het FD niet ongebruikelijk. Volgens de bij de Californische rechter ingediende klacht gebruikt Maesa Kristin Ess Hair nu als 'melkkoe' en investeert het te weinig in de haarverzorgingsproducten. Daardoor gaat de kwaliteit van de shampoos achteruit, iets wat Ess ook persoonlijk in de goede naam aantast, zo stelde zij. Hoeveel er met een eventuele overname van Kristin Ess Hair zou zijn gemoeid, is volgens de krant niet bekend. Bron: ABM Financial News

