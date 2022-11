Noorse havengroep wil onderdelen Vopak overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse maritieme groep Wilhelmsen Port Services wil Vopak Agencies overnemen en samen met Vopak Ventures BV ook Vopaks dochterbedrijf Diize bv overnemen. Dat bleek dinsdag uit een melding van toezichthouder ACM. De bedrijven vroegen op 24 november toestemming voor de overname, volgens de ACM. Er werd geen overnamebedrag vermeld. Vopak Agencies is een dochterbedrijf van Vopak dat havenagentuurdiensten aanbiedt, net als Wihelmsen. Vopak Agencies richt zich op vloeibare bulkgoederen. Vopak Ventures, ook een volledig dochterbedrijf van Vopak, investeert in start-ups in onder andere nieuwe energie en grondstoffen. Diize is een dochterbedrijf van Vopak dat maritieme software ontwikkelt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.