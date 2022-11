'ING verkoopt Hotel Coudenberg voor miljoenenbedrag' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING heeft het Brusselse Hotel Coudenberg verkocht aan de architectenfamilie Jaspers-Eyers voor een bedrag van 15 miljoen euro. Dit meldde de Belgische krant L’Echo donderdag. De overnameprijs zou beduidend hoger uitvallen dan verwacht. Begin september meldde De Tijd dat ING België Hotel Coudenberg aan het Brusselse Koningsplein van de hand wilde doen. Het aandeel ING sloot donderdag op 11,55 euro. Bron: ABM Financial News

