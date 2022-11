Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 18 november zijn gedaald met 3,7 miljoen vaten tot 431,7 miljoen stuks.

De benzinevoorraden stegen met 3,1 miljoen vaten tot 211,0 miljoen vaten.

En ook de voorraden stookolie en diesel stegen met 1,7 miljoen vaten tot 109,1 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 93,9 procent. Dat was 92,9 procent een week eerder.

"Veel van de druk van vandaag lijkt een motie van wantrouwen tegen het plan van de EU en G7 om de export van Russische ruwe olie te beperken via sancties of een prijsplafond", zei Ritterbusch & Associates.

De Europese Unie overweegt een prijsplafond van 65 tot 70 dollar per vat Russische olie, meldde persbureau Bloomberg, terwijl The Wall Street Journal een prijsplafond van circa 60 dollar per vat meldde, hoewel dit ook nog 70 dollar per vat zou kunnen worden.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,7 procent lager op 77,94 dollar op de New York Mercantile Exchange.